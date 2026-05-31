США сократили финансирование расследований против России

Администрация президента США Дональда Трампа резко сократила финансирование расследований «преступлений», в которых украинцы обвиняют Россию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники и правительственные данные.

Бывшие американские чиновники рассказали агентству, что администрация Трампа в 2025 году «на десятки миллиардов долларов» сократила финансирование этой деятельности. Пять других источников также сообщили, что иностранные эксперты, которые собирали информацию, больше не могут отправиться на Украину после того, как Госдепартамент сократил финансирование.

«Высокопоставленный источник на Украине сообщил, что сокращения, предложенные Трампом, затрагивают около половины финансируемых США проектов страны, направленных на привлечение [России] к ответственности», — пишет СМИ.

При этом агентство подчеркнуло, что точный объем помощи, которую предоставлял Вашингтон, определить трудно «из-за большого количества участвующих американских ведомств и получателей», а также из-за того, что гранты распределяются между несколькими организациями и предоставляются на несколько лет.

В мае газета New York Times (NYT) написала, что администрация Трампа на 99% сократила помощь Украине, пытаясь при этом улучшить отношения с Россией.

В апреле вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что остановка прямых поставок американского оружия Украине является одним из главных достижений текущей администрации США. При этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если Вэнс гордится этим, значит он «помогает русским».

При этом 30 мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США хотят, чтобы Украина смогла себя защитить.

Ранее на Западе указали на решающий момент для Украины.