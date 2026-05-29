В Госдуме оценили новую выплату родителям двоих и более детей

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью Tsargrad.tv высказалась о новой ежегодной налоговой выплате, которую с 1 июня начнут получать российские семьи, имеющие двоих и более детей. По ее мнению, нововведение станет хорошим подспорьем для семейного бюджета.

«Поскольку работающие родители, те, кто отработал за 2025 год и за кого уплачивали работодатели или кто самостоятельно уплачивал страховые взносы и налоги, смогут забрать свой НДФЛ, забрать в размере, превышающем 6%. То есть 6% останется в казне государства, а все, что свыше 6%, может забрать родитель», — отметила парламентарий.

Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям: заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и быть налоговым резидентом страны. При этом у него не должно иметься задолженности по уплате алиментов.

В семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей либо детей в возрасте до 23-х лет, обучающихся на очном отделении. Кроме того, доходы семьи не должны превышать полуторакратный прожиточный минимум на душу населения в конкретном регионе, а в предшествующем выплате году родители должны были уплатить НДФЛ.

