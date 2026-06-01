Песков рассказал, что обсудили Путин и Пашинян по телефону

Песков: Путин и Пашинян обсудили вопросы в продолжение саммита ЕАЭС в Астане

Президент России Вадимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора обсудили вопросы в продолжение повестки саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Также Песков ответил на вопрос, обсуждался ли на саммите в Астане вопрос возможной приостановки действия договора ЕАЭС в отношении Армении. По словам пресс-секретаря, все тонкости пребывания Армении в союзе будут проработаны до декабря.

9 мая Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Российский лидер предложил провести в республике референдум о будущем в ЕЭАС или ЕС. По его словам, если армяне проголосуют за евроинтеграцию, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

Путин также отмечал, что Москва не будет препятствовать стремлению Еревана вступить в Евросоюз, однако предупредил о возможной отмене торговых, энергетических и миграционных преференций.

29 мая Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые поддержали проведение в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС.

Ранее Пашинян назвал нелогичным проведение референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС.