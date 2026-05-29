«Таких преференций больше не будет». Что потеряет Армения при курсе на ЕС?

Владимир Путин заявил, что Москва не будет препятствовать стремление Еревана вступить в Евросоюз, однако предупредил о возможной отмене торговых, энергетических и миграционных преференций. Одновременно Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые поддержали проведение в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Какие последствия ждут Армению в случае присоединения к ЕС — в материале «Газеты.Ru».

«Все нужно посчитать»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается мешать Армении самостоятельно определять свое будущее и выбирать между Евросоюзом и ЕАЭС. Однако, по его словам, такой выбор должен основываться на честной оценке экономических последствий.

Президент подчеркнул, что отношения между двумя народами не зависят от политических решений. Он рассказал, как обращался к армянскому премьеру Николу Пашиняну:

«У нас особые отношения: России и Армении, России и армянского народа. Я и Николу Воваевичу говорил, он подтвердит это. Я ему сказал, что все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России : «Делайте так, как вы считаете нужным исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решения, как вы скажете, так и будет. И какие-либо решения не были, это не испортит наших гуманитарных связей, это не испортит наших политических связей», — сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что вопрос касается не политики, а экономики. По его словам, нормы и правила ЕАЭС и Евросоюза во многих сферах серьезно отличаются — от технического регулирования до фитосанитарных требований и стандартов производства.

Поэтому прямо сегодня-завтра совместить одно с другим практически невозможно. Поэтому мы вынуждены будем где-то и не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть <…> Все нужно посчитать, внимательно посмотреть и принять решение. Владимир Путин Президент России

Льготы, инвестиции и рынок

Говоря о преимуществах ЕАЭС, Путин перечислил доступ к общему рынку, беспошлинную торговлю, единые технические нормы, упрощенную логистику и льготные цены на энергоресурсы.

«Низкие цены на энергоносители. €600 в Европе и 150 с небольшим [сейчас] — сколько я уж не помню — несравнимая величина для Армении», — отметил он.

Отдельно президент остановился на инвестициях. По данным Банка ЕАЭС, накопленные вложения в армянскую экономику составляют $4,9 млрд, из которых 86% имеют российское происхождение. При этом Путин подчеркнул, что реальная доля российского капитала еще выше, поскольку часть средств поступает через третьи инструменты.

Он также напомнил, что после одной из встреч в Ереване европейские партнеры обещали Армении инвестиции на €2,5 млрд.

«Но 2,5 – это все-таки меньше, чем 4,9, и плюс еще непрямые инвестиции фактически тоже российского капитала», — сказал глава государства.

Что изменится при выходе из ЕАЭС

По словам Путина, отказ от действующих интеграционных механизмов может привести к восстановлению полноценного таможенного контроля и пошлин, пересмотру действующих соглашений в сфере техрегулирования и фитосанитарного контроля, сокращению торговли услугами и изменению условий работы армянских граждан в России.

Президент отдельно отметил, что для трудовых мигрантов из Армении могут начать действовать те же правила, что и для граждан других стран СНГ.

«Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты. Это значит, для того чтобы получить доступ к ОМС, нужно будет прожить не меньше пяти лет [в России] и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить», — подчеркнул он.

Кроме того, речь может идти о возвращении разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков, повышении тарифов на железнодорожные перевозки и пересмотре цен на энергоносители.

«Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении», — заявил Путин.

Референдум просят провести быстрее

В завершение Путин привел данные о темпах экономического роста. По его словам, за последние три года экономика ЕАЭС выросла на 11,4%, России — на 10,3%, а Евросоюз — примерно на 3%.

Президент отметил, что сравнивать разные экономики нужно осторожно, однако тенденция, по его мнению, остается очевидной. Путин также напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее говорил о возможности проведения референдума по вопросу дальнейшего курса страны.

«Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей, премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения: в ЕврАзЭС или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше», — объяснил президент.

По итогам встреч в Казахстане Кремль также опубликовал совместное заявление президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по вопросу дальнейшего участия Армении в интеграционных объединениях.

Из заявления следует, что Москва, Минск, Астана и Бишкек видят риски для экономической безопасности стран Евразийского экономического союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в Евросоюз.

В связи с этим главы государств поручили представителям Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России в Евразийском межправительственном совете подготовить к декабрю 2026 года доклад о возможных последствиях приостановления действия Договора о ЕАЭС в отношении Армении. Кроме того, лидеры четырех стран выступили за скорейшее проведение в республике общенационального референдума.