Пашинян назвал нелогичным проведение референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС

Пашинян: Армения пока не будет проводить референдум по выходу из ЕАЭС
Johanna Geron/Pool Photo/AP

Армения пока не намерена проводить референдум по выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и возможному вступлению в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам политика, до того момента, пока Армения официально не обратилась к Евросоюзу по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично.

Пашинян отметил, что в настоящее время выбор между ЕАЭС и ЕС остается нелогичным, так как пока армянскому народу нечего будет предложить взамен членству в ЕАЭС. Он назвал возможный выбор теоретическим и подчеркнул, что выносить его на референдум сейчас — неверный шаг.

29 мая пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов РФ, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. В нем говорилось, что лидеры стран — членов ЕАЭС разделяют позицию о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС или продолжении работы в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее Пашинян заверил, что Армения продолжит работать в рамках ЕАЭС.

 
