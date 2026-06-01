Стало известно, сколько жителей Приднестровья захотели получить паспорт России

Более 36 тысяч жителей Приднестровской Молдавской республики уже записались в электронную очередь на получение российского гражданства. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский.

«Количество граждан Приднестровья, которые записались в электронную очередь, оно, конечно, большое за неделю — более 36 тысяч, это далеко не все. 100% никто не должен остаться без внимания. Какое бы ни было количество граждан, все документы должны быть отработаны в спокойном режиме и, естественно, человек должен понимать перспективы получения паспорта в тот или иной временной период. Это нормально. То есть с каждым работа должна проводиться», — отметил он.

Также Красносельский подчеркнул, что сотни граждан Молдавии пытаются через Приднестровье получить российское гражданство. Глава ПМР рассказал, что поручил министру внутренних дел и Госбезопасности «четко отслеживать» такие случаи и не допускать их, так как получить гражданство могут только те, кто жил в Приднестровье на момент принятия указа 15 мая.

Красносельский добавил, что получение гражданства — это «демократическое волеизъявление каждого гражданина», и «никто никого не принуждает получать то или иное гражданство». Также он пообещал провести принятие приднестровцев в гражданство на «высоком демократическом уровне».

15 мая президент России Владимир Путин подписал указ, по которому жители Приднестровья будут получать российское гражданство в упрощенном порядке. Это решение приняли «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

Красносельский заявил, что упрощенное получение российского гражданства позволит приднестровцам преодолеть ограничения со стороны Молдавии.

