В Приднестровье оценили упрощение процедуры получения гражданства РФ

Президент непризнанной республики Приднестровье Вадим Красносельский заявил, что упрощенное получение гражданства РФ позволит приднестровцам преодолеть ограничения на получение документов со стороны Молдавии. Об этом он сказал, комментируя соответствующий указ президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

«Так сложилась ситуация, что в Приднестровье десятки тысяч граждан не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского», — отметил он, назвав одной из основных причин такой ситуации, отказ властей Молдавии в выдаче молдавского гражданства жителям Приднестровья.

Президент добавил, что это делается по политическим и иным причинам, хотя человек родился в Молдове. Вторая причина — это лишение гражданства Молдавии граждан Приднестровья с последующей депортацией их из молдавской республики. При этом Красносельский назвал решение президента России Владимира Путина упростить получение гражданства жителям Приднестровья решением данных проблем.

15 мая Путин подписал указ, благодаря которому жители Приднестровья будут получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Документ был принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

