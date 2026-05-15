Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Путин упростил получение гражданства России для жителей Приднестровья

Путин указом упростил получение гражданства России для жителей Приднестровья
Wikimedia Commons

Жители Приднестровья будут получать гражданство России в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Документ был принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

Согласно указу, право обратиться за получением гражданства России в упрощенном порядке, без соблюдения ряда требований, будут иметь иностранцы и лица без гражданства, которые являются совершеннолетними, обладают дееспособностью и постоянно проживают в Приднестровье. Кроме того, в документе прописан порядок приема в российское гражданство лиц, не достигших 18-летнего возраста, или недееспособных жителей этого региона.

15 мая президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики не намерены финансировать Приднестровье до вывода войск РФ оттуда.

Ранее в Приднестровье заявили, что Россия сможет сохранить стабильность и мир в регионе.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!