Жители Приднестровья будут получать гражданство России в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Документ был принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

Согласно указу, право обратиться за получением гражданства России в упрощенном порядке, без соблюдения ряда требований, будут иметь иностранцы и лица без гражданства, которые являются совершеннолетними, обладают дееспособностью и постоянно проживают в Приднестровье. Кроме того, в документе прописан порядок приема в российское гражданство лиц, не достигших 18-летнего возраста, или недееспособных жителей этого региона.

15 мая президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики не намерены финансировать Приднестровье до вывода войск РФ оттуда.

Ранее в Приднестровье заявили, что Россия сможет сохранить стабильность и мир в регионе.