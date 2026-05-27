Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД РФ назвали условия для вывода российских войск из Приднестровья

Полищук: для разговора о выводе войск из ПМР нужны подвижки в урегулировании
Артем Кулекин/РИА Новости

Для обсуждения вывода российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) требуются подвижки в приднестровском урегулировании, а до этого еще далеко. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат отметил, что российские военные в Приднестровье занимаются миротворчеством и охраняют склады боеприпасов, существующих там еще со времен СССР. Таким образом Полищук прокомментировал заявление главы евродипломатии Каий Каллас о том, что рамках переговоров по урегулированию на Украине должен рассматриваться и вопрос вывода военных РФ с территории Приднестровья.

15 мая президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не будет финансировать Приднестровье до вывода войск РФ оттуда. В апреле политик заявила о необходимости демилитаризации, деолигархизации и демократизации Приднестровья, чтобы вернуть регион в состав страны.

Ранее в Приднестровье заявили о тысячах желающих получить гражданство России.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!