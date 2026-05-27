В МИД РФ назвали условия для вывода российских войск из Приднестровья

Полищук: для разговора о выводе войск из ПМР нужны подвижки в урегулировании

Для обсуждения вывода российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) требуются подвижки в приднестровском урегулировании, а до этого еще далеко. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат отметил, что российские военные в Приднестровье занимаются миротворчеством и охраняют склады боеприпасов, существующих там еще со времен СССР. Таким образом Полищук прокомментировал заявление главы евродипломатии Каий Каллас о том, что рамках переговоров по урегулированию на Украине должен рассматриваться и вопрос вывода военных РФ с территории Приднестровья.

15 мая президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не будет финансировать Приднестровье до вывода войск РФ оттуда. В апреле политик заявила о необходимости демилитаризации, деолигархизации и демократизации Приднестровья, чтобы вернуть регион в состав страны.

Ранее в Приднестровье заявили о тысячах желающих получить гражданство России.