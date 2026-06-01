Путин обсудил с Пашиняном итоги саммита ЕЭАС

Путин в ходе разговора с Пашиняном обсудил итоги саммита ЕАЭС в Астане

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого поздравил его с днем рождения и обсудил итоги прошедшего в Астане саммита ЕАЭС. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета», — говорится в тексте.

9 мая президент России Владимир Путин отметил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Российский лидер предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне проголосуют за эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

Позже глава государства заявлял, что Москва не будет препятствовать стремление Еревана вступить в Евросоюз, однако предупредил о возможной отмене торговых, энергетических и миграционных преференций.

Одновременно Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые поддержали проведение в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС.

