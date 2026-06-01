Пашинян высказался о дальнейших отношениях с Россией и ЕАЭС

Пашинян заверил, что Армения придает важность и развивает отношения с Россией
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Армения развивает и придает важность отношениям с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, чьи слова приводит агентство «Интерфакс».

«Мы существенно развиваем и придаем важность отношениям с Россией. Наши отношения находятся на этапе трансформации, и оцениваю этот этап позитивным», — заявил он.

Комментируя ситуацию вокруг членства в ЕАЭС, премьер подчеркнул, что Ереван продолжит оставаться в политическом объединении. В момент, когда выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным, состоится референдум, указал Пашинян.

9 мая президент России Владимир Путин отметил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Российский лидер предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне проголосуют за эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

Позже глава государства заявлял, что Москва не будет препятствовать стремление Еревана вступить в Евросоюз, однако предупредил о возможной отмене торговых, энергетических и миграционных преференций.

Одновременно Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые поддержали проведение в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС.

До этого Путин заявил о важности разговора по теме членства Армении в ЕАЭС.

 
