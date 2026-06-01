В Уфе сменился исполняющий обязанности мэра

Новым и.о. мэра Уфы назначен Рустам Шарипов
Новым исполняющим обязанности мэра Уфы назначен Рустам Шарипов, ранее занимавший пост главы Хайбуллинского района Башкирии. Об этом сообщает канал Mash Batash в мессенджере «Макс».

По данным канала, Сергей Кожевников, которого назначали на эту должность 30 апреля, стал первым заместителем Шарипова. С 2015 по 2022 годы Кожевников занимал должность главы администрации Калининского района, а с 2022 года перешел на работу в администрацию Уфы.

Рустам Шарипов родился 29 июля 1982 года в деревне Новомусятово Бурзянского района. Он окончил Сибайский институт Башкирского государственного университета и Башкирскую академию государственной службы и управления. С 2012 года занимал должность первого заместителя главы администрации Бурзянского района, а с 2014 по 2019 год возглавлял его. В декабре 2019 года был назначен главой Хайбуллинского района. До этого работал маляром в леспромхозе, охранником, менеджером по продажам, кредитным специалистом и экономистом.

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева в конце апреля заключили под стражу, его подозревают в превышении полномочий и получении крупной взятки. Его и еще троих фигурантов подозревают в незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м, расположенного на территории санатория «Радуга».

Кроме того, по данным следствия, в 2025 году чиновник вымогал взятку за покровительство от застройщиков, требовал от коммерсантов купить ему земельный участок и собирал «дань» с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований через подставные фонды.

О задержании Мавлиева стало известно 28 апреля. Он был назначен главой администрации Уфы в марте 2022 года.

Ранее обвиняемый в коррупции мэр Уфы пожаловался в Следком, Генпрокуратуру и ФСБ.

 
