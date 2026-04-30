Стало известно, кто возглавит администрацию Уфы после задержания мэра

Исполняющим обязанности мэра Уфы назначен Сергей Кожевников
Город Уфа/VK

Исполняющим обязанности мэра Уфы назначен Сергей Кожевников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

К своим обязанностям Кожевников приступил сегодня, 30 апреля.

С 2015 по 2022 годы Кожевников занимал должность главы администрации Калининского района, а с 2022 года перешел на работу в администрацию Уфы, где был первым заместителем мэра города.

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева ранее заключили под стражу, его подозревают в превышении полномочий и получении крупной взятки. Его и еще троих фигурантов подозревают в незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м, расположенного на территории санатория «Радуга».

Кроме того, по данным следствия, в 2025 году чиновник вымогал взятку за покровительство от застройщиков, требовал от коммерсантов купить ему земельный участок и собирал «дань» с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований через подставные фонды.

На суде сам Мавлиев заявил, что его «подставила компания, которая украла земли у горожан».

Ранее экс-главу министерства Удмуртии задержали по подозрению в аферах с субсидиями.

 
