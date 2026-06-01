В сенате США рассказали, как Иран изменился за три месяца конфликта

Сенатор Кунс: Иран за три месяца конфликта с США стал сильнее, чем прежде
Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран смог укрепить свои позиции за три месяца конфликта с США. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил член верхней палаты американского парламента, представляющий Демократическую партию, Крис Кунс.

По его мнению, Тегеран стал сильнее, чем был до начала Вашингтоном военной операции.

«Он использовал свои дешевые <...> беспилотники не только для того, чтобы перекрыть Ормузский пролив, но и для нападения на наших партнеров», — отметил сенатор.

Кунс призвал власти Соединенных Штатов дать «более решительный и качественный ответ» на потенциальное закрытие иранской стороной Ормузского пролива.

28 мая портал Axios сообщил, что переговорщики от США и Ирана согласовали проект меморандума о прекращении огня. Как утверждали журналисты, документ ждет одобрения обеих сторон. Однако позднее появилась информация, что проект соглашения за последние дни претерпел ряд изменений и пока еще не согласован.

31 мая газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что американский лидер ужесточил условия потенциальной сделки с Тегераном. О том, какие пункты были пересмотрены, сведений не поступало. Опрошенные журналистами чиновники лишь рассказали, что хозяина Белого дома беспокоили положения, предусматривавшие разморозку активов Исламской Республики.

Ранее Путин заявил о сложности конфликта между США и Ираном.

 
