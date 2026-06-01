Путин направил телеграмму Пашиняну, отмечающему 51-й день рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Текст телеграммы, адресованной главе армянского правительства, опубликовала пресс-служба Кремля.

«Хотел бы пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов», — обратился Путин к Пашиняну.

Российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Ереваном традиционно носят дружественный характер. По словам президента, РФ заинтересована в продолжении поступательного развития сотрудничества с Арменией.

29 мая Путин провел пресс-конференцию по итогам своей поездки в Казахстан. Во время общения с журналистами он заявил, что разговор о членстве Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может быть только искренним и открытым. Глава государства выразил уверенность, что любое решение Еревана по поводу участия в работе ЕАЭС не испортит его связи с Москвой.

До этого президент РФ заверил, что российская сторона не будет препятствовать стремлению Армении вступить в Европейский союз (ЕС). В то же время Путин предупредил о возможной отмене торговых, энергетических и миграционных преференций для республики. Кроме того, Кремль обнародовал совместное заявление российского, белорусского, казахстанского и киргизского лидеров о поддержке ими идеи проведения в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поинтересовался у армянского руководства, как долго можно «сидеть на двух стульях».