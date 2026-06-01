Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Путин направил телеграмму Пашиняну, отмечающему 51-й день рождения

Путин поздравил Пашиняна с днем рождения, отметив дружбу между РФ и Арменией
Софья Сандурская/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Текст телеграммы, адресованной главе армянского правительства, опубликовала пресс-служба Кремля.

«Хотел бы пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов», — обратился Путин к Пашиняну.

Российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Ереваном традиционно носят дружественный характер. По словам президента, РФ заинтересована в продолжении поступательного развития сотрудничества с Арменией.

29 мая Путин провел пресс-конференцию по итогам своей поездки в Казахстан. Во время общения с журналистами он заявил, что разговор о членстве Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может быть только искренним и открытым. Глава государства выразил уверенность, что любое решение Еревана по поводу участия в работе ЕАЭС не испортит его связи с Москвой.

До этого президент РФ заверил, что российская сторона не будет препятствовать стремлению Армении вступить в Европейский союз (ЕС). В то же время Путин предупредил о возможной отмене торговых, энергетических и миграционных преференций для республики. Кроме того, Кремль обнародовал совместное заявление российского, белорусского, казахстанского и киргизского лидеров о поддержке ими идеи проведения в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поинтересовался у армянского руководства, как долго можно «сидеть на двух стульях».

 
Теперь вы знаете
Массовое отравление россиян, прямые рейсы в Дубай и убивающая рак вакцина. Что нового к утру 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!