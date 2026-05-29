Путин заявил о важности разговора по теме членства Армении в ЕАЭС

Разговор по теме членства Армении в ЕАЭС может быть только искренним и открытым. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогу своего официального визита в Казахстан.

«Я сказал об этом представителю Армении, вице-премьеру армянского правительства [Мгеру Григоряну], что у нас разговоры по этому вопросу могут быть только абсолютно открытые», — сказал он.

Путин добавил, что любые решения, которые будут приняты Ереваном, не испортят связи России и Армении. Узы дружбы связывают русский и армянский народ на протяжении столетий, отметил президент.

Более того, Путин заявил, что для России будет «приемлемо и хорошо» все, что хорошо для армян.

Однако интеграцию ЕАЭС с Арменией придется свернуть, если она начнет переходить на стандарты Евросоюза, подытожил президент.

До этого Путин заявил, что Москва не будет препятствовать стремление Еревана вступить в Евросоюз, однако предупредил о возможной отмене торговых, энергетических и миграционных преференций. Одновременно Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые поддержали проведение в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Какие последствия ждут Армению в случае присоединения к ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидеры ЕАЭС сделали заявление о вступлении Армении в Евросоюз.

 
