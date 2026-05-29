Путин заявил, что Ереван сидит на двух стульях

Президент России Владимир Путин адресовал Еревану вопрос о том, как долго можно сидеть на двух стульях. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Астану.

«Спросите у тех, кто пытается это делать», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

В ходе мероприятия президент предупредил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС ее гражданам придется покупать патенты для работы в России. Одним из последствий выхода страны из ЕАЭС является изменение требований к рабочим из Армении, трудящимся в России. К ним будут относиться, как к мигрантам из стран СНГ.

Российский лидер также добавил, что гражданам Армении также станет сложнее получить доступ к ОМС. Для этого нужно будет прожить на территории России не менее пяти лет.

29 мая Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран ЕАЭС. В нем говорится, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС.

Документ приняли президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Ушаков напомнил о позиции Путина по членству Армении в ЕС и ЕАЭС.

 
