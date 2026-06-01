Глава МИД Молдавии выступил за объединение с Румынией

Попшой: вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой выступил за объединение республики с Румынией. Его слова приводит РИА Новости.

«Вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным. <...> Несомненно, эта дискуссия является частью политического процесса в стране», — сказал он.

Попшой отметил, что конкретные шаги к объединению будут обсуждаться, когда появится «значительная открытость» и поддержка Румынии и Молдавии.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду отметила, что вхождение Молдавии в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе. В начале мая премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну подчеркнул, что вопрос объединения Молдавии и Румынии сейчас не стоит на повестке дня, так как Кишинев занимается евроинтеграцией страны.

В феврале Попшой рассказал, что Молдавия готова рассмотреть возможность вступления в ЕС без полноправных прав члена объединения.

