Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Глава МИД Молдавии выступил за объединение с Румынией

Попшой: вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой выступил за объединение республики с Румынией. Его слова приводит РИА Новости.

«Вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным. <...> Несомненно, эта дискуссия является частью политического процесса в стране», — сказал он.

Попшой отметил, что конкретные шаги к объединению будут обсуждаться, когда появится «значительная открытость» и поддержка Румынии и Молдавии.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду отметила, что вхождение Молдавии в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе. В начале мая премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну подчеркнул, что вопрос объединения Молдавии и Румынии сейчас не стоит на повестке дня, так как Кишинев занимается евроинтеграцией страны.

В феврале Попшой рассказал, что Молдавия готова рассмотреть возможность вступления в ЕС без полноправных прав члена объединения.

Ранее в Молдавии оценили слова Санду о вступлении в Евросоюз.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!