Молдавия готова вступить в ЕС с урезанными правами

В МИД Молдавии заявили о готовности вступить в ЕС с урезанными правами

Молдавия готова рассмотреть возможность вступления в Евросоюз без полноправных прав члена объединения. Об этом заявил министр иностранных дел Михай Попшой в интервью изданию Euroactiv.

«Мы открыты для креативных идей, но конечная цель, конечно же, состоит в том, чтобы стать полноправным членом с равными правами со всеми остальными членами. Мы обсудим детали и сможем ответить более прагматично, когда у нас будет что-то конкретное перед глазам», — сказал Попшой, отвечая на вопрос о такой возможности.

Он также подчеркнул, что крайне важно добиться значительных успехов в этом вопросе до следующих президентских выборов в 2028 году.

Euroactiv отмечает, что хотя Европейская комиссия не выдвигала официального предложения, она давно обдумывает создание двухуровневой системы членства, в рамках которой новые страны проходили бы испытательный период, прежде чем получить все права, которыми обладают действующие члены, включая право вето.

Против такой системы выступает комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос. По ее мнению, подобный механизм может создать «второсортных» граждан ЕС.

Молдавия подала заявку на членство в ЕС 3 марта 2022 года, в один день с Грузией и спустя три дня после Украины. Страна получила статус кандидата в июне 2022 года, а 25 июня 2024 года официально начала переговоры о вступлении.

