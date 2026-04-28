Санду нашла быстрый путь оказаться Молдавии в ЕС

Вхождение Молдавии в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду в интервью газете Le Monde.

«Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь», — сказала она.

В то же время Санду отметила, что решение об объединении Молдавии с Румынией должно быть принято большинством граждан.

Среди других возможных вариантов вступления Молдавии в ЕС политик назвала членство без непризнанного Приднестровья.

В январе 2026 года Санду заявила, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией. По ее словам, к этому располагает геополитическая ситуация вокруг страны и в мире. Она отметила, что такой стране, как Молдавия «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

Однако бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выразил мнение, что Санду движет вовсе не забота о стране. Додон считает, что она мечтает об объединении с Румынией из-за «эгоистичной любви к самой себе». По его мнению, она хочет стать последним президентом в истории Молдавии и возглавить новое государство.

Ранее президент Румынии высказался об объединении с Молдавией.

 
