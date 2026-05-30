Старыш: Санду заявила, что Молдавия может войти в ЕС «прицепчиком к Румынии»

Президент Молдавии Майя Санду вбросила тезис о том, что страна может вступить в Евросоюз (ЕС) «прицепчиком» к Румынии. Об этом ТАСС заявил посетивший РФ депутат парламента республики Константин Старыш.

По его словам, подобная идея не нова и уже ходила в умах румынской политической элиты.

«Помнится, еще господин Басеску в бытность свою президентом Румынии предлагал такой вариант Владимиру Воронину, на тот момент президенту Республики Молдова, и получил очень жесткий «отлуп», — сказал Старыш.

В конце апреля Санду заявила, что вхождение Молдавии в состав Румынии позволит Кишиневу быстрее оказаться в Евросоюзе. При этом она подчеркнула, что решение об объединении должно быть принято большинством граждан. В январе 2026 года Санду также заявила, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией.

Также в феврале министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой отметил, что страна готова рассмотреть возможность вступления в ЕС без полноправных прав члена объединения.

