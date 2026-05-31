Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) осматривают повреждения, которые нанес Запорожской АЭС украинский беспилотник. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные украинским беспилотником энергоблоку №6 ЗАЭС 30 мая», — говорится в публикации.

Ульянов прикрепил к посту фотографию, на которой присутствуют специалисты агентства, осматривающие место попадания.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

На объекте рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.

При этом директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место попадания дрона ВСУ в машинный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции находится в нескольких метрах от реактора.

Ранее глава МАГАТЭ выразил беспокойство после удара по ЗАЭС.