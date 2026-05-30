На ЗАЭС рассказали о последствиях попадания БПЛА в машинный зал

Попадание дрона ВСУ в машинный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции обошлось без последствий, сообщает сама ЗАЭС в Telegram-канале.

В посте уточняется, что после атаки все системы станции работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены. Специалисты ЗАЭС осматривают машинный зал.

«Любая атака на инфраструктуру атомной станции может привести к непредсказуемым последствиям и создать риски для безопасности региона», — подчеркнули на ЗАЭС.

До этого гендиректор «Росатома», куда входит станция, Алексей Лихачев заявил, что боевой дрон днем попал в здание машинного зала и детонировал. Оборудование внутри помещения не было повреждено, но в стене машинного зала образовалась дыра.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

