Глава МАГАТЭ выразил беспокойство после удара по Запорожской АЭС

Недавняя атака украинских войск на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) поставила под угрозу сразу несколько принципов. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Заявленный инцидент <...> поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что принципы по защите станции утверждают, что с территории объекта или в отношении него «не должно совершаться никаких ударов».

В связи с произошедшим в МАГАТЭ попросили допустить экспертов агентства на место происшествия для его осмотра.

30 мая украинский дрон врезался в здание машинного зала блока №6 Запорожской АЭС. По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, беспилотник взорвался, но оборудование внутри помещения не получило повреждений. Тем не менее в стене здания образовалась дыра. Глава государственной корпорации обратил внимание, что это была первая в истории мирового сообщества атака на основное оборудование атомной электростанции.

