Дрон-камикадзе поразил здание машинного зала ЗАЭС и взорвался

Боевой дрон днем попал здание машинного зала блока № 6 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

Он уточнил, что, хотя БПЛА взорвался, оборудование внутри помещения не было повреждено. Однако в стене машинного зала образовалась дыра.

«Обращает на себя внимание тот факт, что дрон управлялся по оптоволокну. Это полностью исключает версию якобы случайного попадания», — отметил глава «Росатома».

Он добавил, что эта атака стал первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

17 мая ВСУ обстреляли транспортный цех ЗАЭС. При атаке никто не пострадал, но были повреждены крыша здания и несколько автобусов для перевозки персонала, а на соседнем с цехом участке связи — окна.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Ранее был назван самый потенциально опасный объект в зоне конфликта на Украине.