На ЗАЭС заявили, что дрон ВСУ ударил «в нескольких метрах» от реактора

ЗАЭС: место попадания дрона по залу энергоблока находится близко к реактору

Место попадания дрона ВСУ в машинный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции находится в нескольких метрах от реактора, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Она подчеркнула, что атакованное помещение критически важно для обеспечения энергоснабжения систем безопасности — даже в режиме «холодного останова».

До этого гендиректор «Росатома», куда входит станция, Алексей Лихачев сообщил, что боевой дрон днем попал в здание машинного зала и детонировал. Оборудование внутри помещения не было повреждено, никто не пострадал, но в стене машинного зала образовалась дыра.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

