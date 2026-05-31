Опрос показал, победит ли Пашинян на выборах в Армении

Euronews: партия Пашиняна может получить большинство в новом парламенте
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» может получить большинство в новом парламенте. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на результаты опроса компании Breavis.

Согласно опросу, на парламентских выборах 7 июня партия Пашиняна «Гражданский договор» может получить около 65% голосов избирателей, которые уже решили, за кого будут голосовать. Ни одна из других партий не претендует более чем на 12% поддержки.

«Если результаты голосования в следующее воскресенье подтвердят прогнозы, армяне предоставят Пашиняну решающий мандат для укрепления стратегической переориентации южнокавказской страны на прозападный путь, что поставит ее на путь столкновения с Кремлем и закрепит историческое мирное соглашение с Азербайджаном по Карабаху», — пишет Euronews.

23 мая Пашинян заявил, что готов покинуть свой пост, если большинство граждан этого потребует.

29 мая президент России Владимир Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС.

