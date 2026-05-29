Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году

Путин: в Армении сейчас происходит то, что было на Украине в 2014 году

Кризис на Украине начался в 2014 году с ситуации, похожей на ту, что сейчас происходит с Арменией. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин, трансляцию ведет «Россия 24».

По его словам, украинский кризис начался с попыток Киева присоединиться к Евросоюзу.

«Я уже упоминал об этом, кризис на Украине когда-то начался с попыток присоединения к ЕС. Мы же не были против», — подчеркнул российский лидер.

25 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает свою страну «на курс бандеровской Украины». По его словам, армянский лидер не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки со стороны России и выбрал курс на разрыв отношений с соседним государством.

Также Медведев отметил, что Пашинян рискует лишить Ереван рынка ЕАЭС и дешевого газа. Армянские власти пытаются заработать «дутый авторитет» на Западе, жертвуя многолетними связями с Москвой, добавил он.

9 мая Путин заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Российский лидер предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне проголосуют за эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.