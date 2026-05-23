Пашинян назвал условие ухода в отставку с поста премьера Армении

Пашинян заявил о готовности покинуть пост, если граждане потребуют его отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов покинуть свою должность, если большинство граждан этого потребуют. Слова политика передает агентство Armenpress.

«Если 700 тысяч человек — это более 50 процентов избирателей — скажут: «Никол, оставайся», Никол останется. Если люди скажут: «Никол, уходи», кто такой Никол, чтобы не уйти? Никол — слуга народа», — сказал он.

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня 2026 года. О намерении участвовать в кампании уже заявили правящая партия «Гражданский договор» (лидер — Никол Пашинян), экс-президент Роберт Кочарян, бывший омбудсмен Арман Татоян, возглавляющий инициативу «Крылья единства», а также движение «По-своему», идейным лидером которого считается предприниматель Самвел Карапетян, находящийся под арестом с 18 июня.

В выборах также планируют участвовать экс-мэр Еревана Айк Марутян с партией «Новая сила» и «Армянский национальный конгресс», список которого возглавит вице-председатель партии Левон Зурабян.

Последние очередные парламентские выборы в стране прошли в 2017 году, после чего состоялись внеочередные кампании в 2018 и 2021 годах.

Парламент Армении однопалатный и состоит из 107 депутатов, избираемых на пятилетний срок. Сейчас большинство принадлежит «Гражданскому договору» — 69 мандатов. Еще 34 места занимают представители оппозиционных сил — блоков «Армения» и «Честь имею». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

