В Госдуме рассказали, кто вмешивается в выборы в Армении

Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Нет никаких сомнений, что Соединенные Штаты, как и страны Европейского союза, заинтересованы в том, чтобы Армения поменяла свою ориентацию в геополитике, для этого сейчас американский президент Дональд Трамп и оказывает поддержку премьер-министру Николо Пашиняну. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Института стран СНГ, политолог, депутат Госдумы России Константин Затулин.

«В последние несколько месяцев США и Евросоюз предоставляли армянскому премьер-министру множество возможностей для поддержания собственных рейтингов. Это и тот помпезный саммит ЕС-Армения с участием Зеленского, и визит госсекретаря Марко Рубио, а до этого еще был визит вице-президента США Джей ди Вэнса. Все они заинтересованы в том, чтобы Армения вышла из-под влияния постсоветского пространства и переориентировала свои связи на страны Запада», — сказал депутат.

По его мнению, полностью переориентироваться на Запад Армения не сможет, потому что фактор географии никто не отменял.

«Пашинян в чем-то забывает о здравом смысле и идет по пути сближения с Западом. Свидетельством этому все эти визиты, слова поддержки, которые нужны только чтобы не допустить провала Пашиняна на выборах. И таким образом Штаты и Евросоюз самым беззастенчивым образом вмешиваются во внутренние дела Армении накануне выборов», — заключил Затулин.

Президент США в своей сети Truth Social поддержал премьер-министра Армении на предстоящих парламентских выборах в стране. Он также отметил, что госсекретарь США Марко Рубио недавно посетил Армению, где предложил несколько «важных соглашений» для Вашингтона и Еревана.

«Никол получил полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на большую высоту, чем когда-либо прежде», — написал Трамп.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года.

Ранее в России рассказали, как поддержка Трампа поможет Пашиняну.

 
