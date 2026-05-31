В Чехии призвали прекратить финансировать Украину из-за восхваления нацистов

Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура заявил о необходимости прекратить финансирование Украины из-за поддержки киевским режимом лиц, которые сотрудничали с нацистами. Об этом Окамура написал в соцсети X.

По его словам, киевский режим «причисляет себя к традициям украинского шовинизма и сотрудничества с нацистами».

«Мы отказываемся финансировать украинский режим, который придерживается традиций украинского шовинизма и сотрудничества с нацистами», — заявил Окамура.

Спикер прокомментировал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России), то есть «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России). Она была боевым крылом возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов (организация запрещена в России) и устраивала во время Второй мировой войны расправы над поляками, евреями, русскими и представителями других национальностей.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Также он отметил, что действия Зеленского показывают неготовность Киева ко вступлению в ЕС.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не собирался оскорблять Польшу, присваивая одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России).

До этого МИД Израиля осудил проведение на Украине церемонии перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника.

26 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режим «демонстрирует свою сущность», а проявление неонацизма на Украине опасно для Европы.

Ранее Туск призвал Польшу и Украину не ссориться «из-за прошлого».

 
