Премьер Дании заявила о неготовности Европы к конфликту с Россией

Европа все еще не готова к военному противостоянию с Россией. Об этом в интервью Gazeta Wyborcza заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она выразила уверенность в том, что Россия «готовится к нападению» на Европу, однако признала, что европейские страны пока не готовы к конфликту с Москвой.

«Безусловно, ситуация лучше, чем несколько лет назад. Мы лучше понимаем, особенно в Западной Европе, что поставлено на карту. Но готовы ли мы? Я так не думаю. Мы по-прежнему ведем себя так, как будто живем в мирное время. Хотя мы ни с кем не воюем, мирное время в Европе больше не является вариантом. И наш образ мышления еще не адаптировался к этому. Мы ведем себя так, как будто у нас предостаточно времени», — заявила премьер.

По словам Фредериксен, европейские страны «не вооружаются так быстро, как следовало бы». Также премьер подчеркнула, что государства ЕС тратят все больше денег на оборону и сдерживание, но «этого все еще недостаточно».

Политик также выразила свое согласие с американцами в том, что «Европа слишком мало делала в вопросах обороны», назвала сокращение европейцами военных расходов «ошибкой», как и их убеждение в том, что Вашингтон будет защищать ЕС.

«Я считаю, что Европа должна значительно нарастить свой военный потенциал к 2030 году и перевооружиться. Не потому, что США оказывают давление или потому, что мы обсуждаем это в рамках НАТО. Это ключевой вопрос для европейской идентичности», — подчеркнула она.

В конце апреля газета Politico писала о том, что конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к противостоянию с Россией. А именно война в Иране продемонстрировала истощение военных запасов, отсутствие превосходства в воздухе, слабость военно-морских сил, разобщенность членов альянса и зависимость от украинских технологий по борьбе с БПЛА.

В мае британский генерал-лейтенант Майк Элвисс заявил, что российская армия по сравнению с 2022 годом стала сильнее, и сейчас НАТО не готово ей противостоять.

29 мая президент России Владимир Путин назвал бредом и враньем заявления европейских политиков о планах России атаковать Европу.

