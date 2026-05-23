Британский генерал объяснил, почему европейцам стоит бояться России

Российская армия по сравнению с 2022 годом стала сильнее, и сейчас она является грозным противником, которому пока НАТО не готово противостоять. Об этом заявил Telegraph британский генерал-лейтенант Майк Элвисс.

По его словам, европейцам следует опасаться российской армии, которая стала «значительно опаснее» по сравнению с 2022 годом.

«Люди, если сравнивать их по физическим данным, меня не пугают. Но они закалены в боях и прошли боевые испытания. Дело в том, что они сталкиваются с этим и живут этим уже так долго. <…> Они привыкли к испытаниям за последние четыре года. Это грозный противник», — подчеркнул он.

Элвисс уверен, что сейчас Россия является «главным и ближайшим» противником НАТО. Однако он подчеркнул, что альянс пока не готов противостоять «любой армии», которую Москва сможет выдвинуть против Европы после окончания конфликта с Украиной. Генерал также отметил, что после завершения боевых действий на Украине Европа должны быть готова противостоять якобы существующей «угрозе» со стороны России, и она «не может позволить себе проиграть» в «гонке» с Москвой.

22 мая издание Independent сообщило о том, что силы НАТО в Великобритании использовали заброшенную платформу лондонского метро Charing Cross в качестве подземного штаба для отработки операций на случай войны с Россией.

В мае официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Великобритания не оставляет Украине шансов выйти из конфликта путем переговоров и делает все возможное для того, чтобы затянуть военные действия.

21 мая постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил, что НАТО не дает России оснований рассчитывать на то, чтобы избежать новой разрушительной войны в Европе.

Ранее Британию уличили в подготовке к войне с Россией.

 
