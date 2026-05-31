Премьер Дании испугалась «новой волны агрессии» России против ЕС

Премьер Дании Фредериксен: думаю, Россия готовится к нападению
Annegret Hilse/Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила уверенность в том, что Россия «готовится к нападению» на Европу. Такое заявление она сделала в интервью Gazeta Wyborcza.

«К сожалению, такой сценарий возможен. Я не могу предсказать, как и где именно ситуация обострится. Я также не могу предсказать, с чем нам придётся иметь дело. Но я уверена, что мы столкнемся с новой волной агрессии со стороны России. <…> Может быть, это операция под ложным флагом? Может быть, какая-то новая форма гибридной войны? Это повсюду, русские постоянно пересекают границы», — сказала она.

Фредериксен назвала Украину «первой линией обороны Европы», а также подчеркнула, что сейчас европейцы должны «поддерживать Украину всеми силами и любой ценой».

Премьер считает, что европейцы должны оказать «гораздо большее давление на Россию» — как экономическое, так и политическое. Также она призвала ввести дополнительные санкции против Москвы. Фредериксен отметила, что Европа «должна значительно нарастить свой военный потенциал к 2030 году и перевооружиться».

«Многим из нас ясно, что нам нужна гораздо более сильная и независимая Европа, чтобы противостоять России. А также Ирану, Северной Корее и, к сожалению, Китаю, потому что они помогают России», — заявила Фредериксен.

В конце апреля премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Россия якобы может атаковать НАТО в ближайшие месяцы. 28 мая верховный глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что нападение на страны НАТО будет иметь «разрушительные последствия» для России.

29 мая президент России Владимир Путин назвал бредом и враньем слова европейских политиков о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу. Также российский лидер подчеркнул, что те места, из которых будет идти прямая военная угроза для России, могут стать законными военными целями Москвы.

