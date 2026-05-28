Каллас ответила, ждет ли «нападения» России в 2029 году

Каллас: если ЕС и НАТО смогут сдержать Россию, она не будет нападать
Edgar Su/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия не станет нападать на страны НАТО, если ее удастся «убедительно сдержать». Так в интервью Der Spiegel она ответила, может ли Москва атаковать страну Североатлантического альянса в 2029 году.

«То, что произойдет до тех пор, зависит и от нас. Мы должны подготовиться. И под этим я подразумеваю не страны Балтии, а НАТО и Европейский союз в целом. Если мы сможем убедительно сдержать Россию, она не нападет», — сказала Каллас.

При этом она допустила, что Москва якобы «может проверить НАТО на прочность, если возникнут сомнения в нашей обороноспособности». В связи с этим она призвала Европу инвестировать в оборонные возможности.

В том же интервью Каллас заявила, что в случае «нападения» на страны НАТО Россия столкнется с «разрушительными последствиями».

Она также отвергла заявления о том, что страны Балтии разрешают Украине использовать своё воздушное пространство для ударов по России. Глава евродипломатии сказала, что «не может читать мысли российских чиновников, но Россия и раньше выдумывала подобные предлоги».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Путин обращал внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидны провокация или «полная некомпетентность».

