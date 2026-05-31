Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
 (обновлено  )
Политика

Глава МИД Молдавии высказался о вступлении страны в НАТО

Глава МИД Молдавии Попшой: вступление страны в НАТО пока маловероятно
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Вступление Молдавии в НАТО пока маловероятно, так как большинство граждан страны не поддерживают эту идею, заявил министр иностранных дел Михаил Попшой в эфире передачи Eurosecuritate на телеканале Vocea Basarabiei.

«Вступление в НАТО, как и в любую другую международную структуру, зависит от воли наших граждан. При наличии широкой поддержки это можно будет рассматривать как серьезную перспективу и включить в повестку. В нашем случае, как вы знаете, по разным причинам такой поддержки не было», — отметил Попшой.

Он также отметил, что молдавские политики «избегают этой темы». Попшой подчеркнул, что сам является сторонником НАТО, и призвал гражданское общество и СМИ чаще поднимать вопрос вступления в альянс и снять с него табу.

«Я искренний сторонник всего, что касается евроатлантической безопасности. Не нужна докторская степень, чтобы понять: настоящие гарантии безопасности нам может дать только НАТО», — сказал он.

26 мая генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что исполком СНГ получил заявление Молдавии о выходе из ключевых соглашений содружества.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду отметила, что вхождение Молдавии в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе. В начале мая премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну подчеркнул, что вопрос объединения Молдавии и Румынии сейчас не стоит на повестке дня, так как Кишинев занимается евроинтеграцией страны.

Также в феврале Попшой рассказал, что Молдавия готова рассмотреть возможность вступления в ЕС без полноправных прав члена объединения.

Ранее в Молдавии оценили слова Санду о вступлении в Евросоюз.

 
Теперь вы знаете
Метка от Ку-Клукс-Клана и дружба с королем. Что известно о посланнике президента США на ПМЭФ-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!