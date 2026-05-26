Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

Исполком СНГ получил заявление Молдавии о выходе из ключевых соглашений Содружества. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что процедура выхода Молдавии из СНГ продлится целый год, при этом Кишинев заявил, что хочет сохранить экономический аспект сотрудничества с Содружеством.

В марте этого года решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ – о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации – были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

До этого МИД республики запустило процедуры, необходимые для полного выхода республики из состава СНГ. В свою очередь депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Ольга Чеботарь высказала мнение, что решение властей Молдавии выйти из СНГ станет символическим шагом, который не принесет реальной пользы жителям республики.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Молдавии о денонсации договоров СНГ.