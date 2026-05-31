В США заявили, что Зеленский испугался предупреждений об ударах возмездия

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил в эфире своего YouTube-канала, что президент Украины Владимир Зеленский испугался предупреждений России о новых ударах возмездия.

«Обычно он самоуверен и заносчив в своих заявлениях. Теперь даже по языку его тела видно, что он осознает приближение чего-то», — сказал Дэвис.

Он отметил, что последние предупреждения Москвы, особенно заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, указывают на то, что Украину ожидают очень опасные времена.

До этого Зеленский заявил, что информация от разведки о возможности массированного удара со стороны российских войск остается актуальной.

В ночь на 24 мая российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив ракеты «Орешек», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал». 25 мая МИД России заявил, что удары будут наноситься по центрам принятия решений на Украине. Это стало реакцией на атаку Украины по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, в результате которой пострадали 65 студентов, 21 человек не выжил.

Ранее Медведев после атаки ВСУ на ЗАЭС предупредил об угрозе нового Чернобыля.

 
