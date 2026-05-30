Зеленский снова заявил об угрозе массированного удара со стороны России

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале снова заявил об опасности массированного удара со стороны российских войск.

«Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), мобильные огневые группы и боевая авиация находятся в готовности.

В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешек», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал».

25 мая МИД России заявил, что ВС РФ будут наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Это стало реакцией на атаку Украины по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа в ЛНР, в результате которой 65 студентов пострадали, а 21 человек не выжил.

Ранее Зеленский обратился к США и Европе после российского удара возмездия по Украине.