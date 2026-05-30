Медведев после атаки ВСУ на ЗАЭС предупредил об угрозе нового Чернобыля

В случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

«Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жесткие слова. Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. И это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия», — подчеркнул политик.

По словам Медведева, ответом на такие действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по атомным электростанциям в странах Североатлантического альянса, вовлеченных в конфликт.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

На объекте рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.

При этом директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место попадания дрона ВСУ в машинный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции находится в нескольких метрах от реактора.

