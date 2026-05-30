В ООН отреагировали на удар ВСУ по Запорожской АЭС

ООН призвала избегать атак на критическую инфраструктуру после удара ВСУ по ЗАЭС

ООН выступает за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в офисе генсека всемирной организации после удара украинских войск по Запорожской АЭС.

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак на критическую инфраструктуру», — сказали в офисе генсека ООН.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

На объекте рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.

При этом директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место попадания дрона ВСУ в машинный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции находится в нескольких метрах от реактора.

Ранее ВСУ обстреляли транспортный цех ЗАЭС.