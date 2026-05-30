В ООН отреагировали на удар ВСУ по Запорожской АЭС

ООН выступает за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в офисе генсека всемирной организации после удара украинских войск по Запорожской АЭС.

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак на критическую инфраструктуру», — сказали в офисе генсека ООН.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

На объекте рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.

При этом директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место попадания дрона ВСУ в машинный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции находится в нескольких метрах от реактора.

Ранее ВСУ обстреляли транспортный цех ЗАЭС.

 
