Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

ВСУ обстреляли транспортный цех ЗАЭС

На ЗАЭС повреждена кровля транспортного цеха и автобусы после обстрела ВСУ
AP

ВСУ обстреляли из артиллерии транспортный цех Запорожской атомной электростанции, сообщает сама ЗАЭС в Telegram-канале.

В посте уточняется, что при атаке никто не пострадал, но были повреждены крыша здания и несколько автобусов для перевозки персонала, а на соседнем с цехом участке связи — окна.

«Примерно в это же время была зафиксирована атака с использованием БПЛА по подстанции «Радуга». Беспилотник был сбит в воздухе», — заявили на ЗАЭС.

Накануне у энергоблоков Запорожской атомной электростанции упал дрон ВСУ. БПЛА не детонировал. На станции назвали атаку беспилотника «беспрецедентной»: она может поставить под угрозу безопасность целого региона.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Ранее произошла массированная атака на Московский регион.

 
Теперь вы знаете
Иран-«победитель», школа для будущих отцов и угрозы ареста для Илона Маска: главное за 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!