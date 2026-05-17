ВСУ обстреляли транспортный цех ЗАЭС

ВСУ обстреляли из артиллерии транспортный цех Запорожской атомной электростанции, сообщает сама ЗАЭС в Telegram-канале.

В посте уточняется, что при атаке никто не пострадал, но были повреждены крыша здания и несколько автобусов для перевозки персонала, а на соседнем с цехом участке связи — окна.

«Примерно в это же время была зафиксирована атака с использованием БПЛА по подстанции «Радуга». Беспилотник был сбит в воздухе», — заявили на ЗАЭС.

Накануне у энергоблоков Запорожской атомной электростанции упал дрон ВСУ. БПЛА не детонировал. На станции назвали атаку беспилотника «беспрецедентной»: она может поставить под угрозу безопасность целого региона.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

