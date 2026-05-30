В сети появилось видео с приездом Путина Казахстан под песню «Матушка-земля»

Пилот опубликовал кадры сопровождения борта Путина под песню «Матушка-земля»
Летчик военно-воздушных сил Казахстана Азимбек Джуманов опубликовал в социальных сетях видео сопровождения самолета президента России Владимира Путина при прибытии в Астану, наложив на ролик песню «Матушка-земля».

Путин находился в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. Он отметил, что доволен итогами визита в республику.

На кадрах летчик из кабины своего самолета заснял самолет российского лидера, летящий на фоне голубого неба и облаков. Рядом в строю можно увидеть другие сопровождающие истребители.

На фоне звучит отрывок из популярного трека «Матушка-земля».

Джуманов написал под постом, что он с коллегами принял участие в церемонии официальной встречи президента России, которая состоялась в Дворце Независимости с участием главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил что государственный визит Путина в Казахстан и на саммит Евразийского экономического союза прошел положительно.

Ранее Путин сообщил о позитивной динамике экономик стран-участников ЕАЭС.

 
