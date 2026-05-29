Ушаков оценил госвизит Путина в Казахстан

Ушаков: госвизит Путина в Казахстан и на саммит ЕАЭС был положительным

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что государственный визит главы российского государства Владимира Путина в Казахстан и на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошел положительно. Его слова приводит РИА Новости.

«Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», — сказал он.

28 мая в Астане начался V Евразийский экономический форум, темой которого стала «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». В форуме принял участие президент России Владимир Путин. Участники обсудили вопросы интеграции и сложную ситуацию с Арменией, стремящейся вступить в Евросоюз.

ЕАЭС — это международная организация региональной экономической интеграции, созданная для обеспечения свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Деятельность направлена на координацию экономической политики стран-участниц. Членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Ранее Путин заявил о позитивной динамике экономик стран-участников ЕАЭС.