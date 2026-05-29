Факт того, что в Евросоюзе начали подбирать кандидатуру на роль переговорщика с Россией является положительным, поскольку без диалога решать проблемы невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Они [европейцы] не посредников перебирают, они перебирают тех, кто может начать разговор с Россией. Сам этот факт положительный. Его нужно приветствовать. Решать проблемы и их обсуждать без диалога невозможно», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля назвал самой большой глупостью Европы отказ от диалога с Россией. В этом и кроется причина дипломатического тупика между Москвой и Брюсселем, заметил он.

В то же время пресс-секретарь Путина заметил, что в Евросоюзе пока никто не предлагает конкретных фамилий на должность переговорщика.

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что предпочел бы видеть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако глава евродипломатии Кая Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

