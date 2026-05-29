Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Путин раскритиковал западные СМИ за молчание о теракте в Старобельске

Путин: западные СМИ, молчащие о теракте в ЛНР — средства массового одурачивания
Евгений Биятов/РИА Новости

Западные средства массовой информации, которые молчат о трагедии в Старобельске, — это средства массового одурачивания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

«Вам, представителям средств массовой информации, должно быть стыдно за ваших коллег. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске. О том, что дети погибли. Что целенаправленно убили наших детей. Ни слова вообще, как будто их не существует. Ну что это такое? Это средство массовой информации? Нет. Это средство массового одурачивания», — сказал российский глава.

26 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что западные средства массовой информации, освещая трагедию в Старобельске, вывернули все с ног на голову. По словам дипломата, западные журналисты представили ситуацию так, словно в Старобельске атакованы были не дети, а российские военные.

Также Захарова заявила, что Украина после удара по колледжу глумилась над ситуацией.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова посоветовала Тихановской посетить Старобельск вместо Киева.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!