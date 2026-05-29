Путин раскритиковал западные СМИ за молчание о теракте в Старобельске

Западные средства массовой информации, которые молчат о трагедии в Старобельске, — это средства массового одурачивания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

«Вам, представителям средств массовой информации, должно быть стыдно за ваших коллег. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске. О том, что дети погибли. Что целенаправленно убили наших детей. Ни слова вообще, как будто их не существует. Ну что это такое? Это средство массовой информации? Нет. Это средство массового одурачивания», — сказал российский глава.

26 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что западные средства массовой информации, освещая трагедию в Старобельске, вывернули все с ног на голову. По словам дипломата, западные журналисты представили ситуацию так, словно в Старобельске атакованы были не дети, а российские военные.

Также Захарова заявила, что Украина после удара по колледжу глумилась над ситуацией.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова посоветовала Тихановской посетить Старобельск вместо Киева.