В МИД России возмутились тем, как западные СМИ осветили трагедию в Старобельске

Захарова: западные журналисты вывернули трагедию в Старобельске с ног на голову

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила на Международном форуме по безопасности, что западные средства массовой информации, освещая трагедию в Старобельске, вывернули все с ног на голову. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, западные журналисты представили ситуацию так, словно в Старобельске атакованы были не дети, а российские военные.

«Все с точностью наоборот представлено, буквально выворочено все, поставлено с ног на голову», — сказала Захарова.

Также Захарова заявила, что Украина после удара по колледжу глумилась над ситуацией.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова посоветовала Тихановской посетить Старобельск вместо Киева.