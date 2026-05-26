После удара по колледжу в Старобельске Украина глумилась над этой ситуацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе Международного форума по безопасности, передает РИА Новости.

«Вы посмотрите не только прицельный удар по детскому колледжу, по детскому социальному объекту, так еще потом и глумление над этой ситуацией», — сказала дипломат.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Ранее Полянский заявил об отсутствии осуждения Украины в ОБСЕ за удар по колледжу в ЛНР.