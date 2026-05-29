Путин назвал законными целями места, из которых исходит прямая угроза России

Президент России Владимир Путин назвал те места, из которых идет прямая военная угроза, законными целями РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции в Астане, отвечая на вопрос о возможности запусков БПЛА по российским территориям из Латвии.

«У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», — подчеркнул глава государства.

До этого заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов обвинил Польшу и Прибалтику в том, что Украина использует воздушное пространство этих стран для атак по России, в том числе на международную инфраструктуру. МИД РФ также направлял Литве, Латвии и Эстонии официальные предупреждения в связи с открытием неба для дронов, летящих в Ленинградскую область.

В Латвии уже несколько раз за май фиксировались пролеты и падения дронов. 23 мая беспилотник упал в озеро Дридзис на территории Латвии. Как рассказала бывший премьер-министр республики Эвика Силиня, рухнувший БПЛА взорвался. Экс-глава правительства подчеркнула, что находится в контакте с ответственными службами, работающими в районе места происшествия.

За два дня до этого в воздушное пространство Латвии залетел украинский дрон FP-1. Из-за этого в небо подняли истребители НАТО, а в Утенском районе на востоке страны объявили воздушную тревогу.

Ранее в Латвии пожаловались на невозможность укрыться от украинских беспилотников.