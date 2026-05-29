Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Путин назвал законными целями места, из которых исходит прямая угроза России

Путин: все места прямой военной угрозы России являются законными целями
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал те места, из которых идет прямая военная угроза, законными целями РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции в Астане, отвечая на вопрос о возможности запусков БПЛА по российским территориям из Латвии.

«У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», — подчеркнул глава государства.

До этого заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов обвинил Польшу и Прибалтику в том, что Украина использует воздушное пространство этих стран для атак по России, в том числе на международную инфраструктуру. МИД РФ также направлял Литве, Латвии и Эстонии официальные предупреждения в связи с открытием неба для дронов, летящих в Ленинградскую область.

В Латвии уже несколько раз за май фиксировались пролеты и падения дронов. 23 мая беспилотник упал в озеро Дридзис на территории Латвии. Как рассказала бывший премьер-министр республики Эвика Силиня, рухнувший БПЛА взорвался. Экс-глава правительства подчеркнула, что находится в контакте с ответственными службами, работающими в районе места происшествия.

За два дня до этого в воздушное пространство Латвии залетел украинский дрон FP-1. Из-за этого в небо подняли истребители НАТО, а в Утенском районе на востоке страны объявили воздушную тревогу.

Ранее в Латвии пожаловались на невозможность укрыться от украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!