В Латвии пожаловались на невозможность укрыться от украинских беспилотников

РИА Новости: жителям Латвии некуда бежать при пролетах украинских БПЛА
Жителя Латвии некуда бежать во время пролетов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над республикой, заявил координатор движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

По словам источника агентства, в Латвии нет мест, где можно укрыться от дронов. Васильев пояснил, что система бомбоубежищ в стране находится в состоянии каких-то складов.

«Никто никому ничего не говорит, и никто никого не инструктирует. Тем более не создано штабов по гражданской обороне, которые могут людям подсказать, куда бежать. В этом отношении люди предоставлены самим себе», — сказал мужчина.

23 мая беспилотник упал в озеро Дридзис на территории Латвии. Как рассказала бывший премьер-министр республики Эвика Силиня, рухнувший БПЛА взорвался. Экс-глава правительства подчеркнула, что находится в контакте с ответственными службами, работающими в районе места происшествия.

За два дня до этого в воздушное пространство Латвии залетел украинский дрон FP-1. Из-за этого в небо подняли истребители НАТО, а в Утенском районе на востоке страны объявили воздушную тревогу.

Ранее в Латвии заверили, что небо республики закрыто для летящих в Россию дронов.

 
